Eskişehir haberi | '3. Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu ve Spor Festivali' Başladı

Eskişehir haberi: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin (EBB) desteğiyle düzenlenen “3. Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu ve Spor Festivali”, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) desteğiyle düzenlenen "3. Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu ve Spor Festivali", Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda başladı.

EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu ve İkiyirmiüç Event Organizasyon iş birliğiyle kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılına özel "Kurtuluşun 100. yılı için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen spor festivali başladı.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda sabah saatlerinde başlayan festivalde, çeşitli spor dallarında etkinlikler sürüyor. Yapılan etkinliklere Eskişehirliler yoğun ilgi gösterirken, açılan stantlarda da her yaştan sporsever aktivitelere katılıyor. Festival kapsamında; park içerisinde belirlenen güzergahta Çocuk Koşusu ile festival alanında DJ performansları ve UNISON konseri de düzenlenecek.

Yarın ise Kurtuluş Yarı Maratonu heyecanı yaşanacak. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda saat 08.30'da 3. Eskişehir Yarı Maratonu 21K startı verilecek. 08.45'te ise 10K yarışı start alacak. Yarışın ödül töreni ise saat 11.00'de yapılacak.