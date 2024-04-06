Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Eskişehir'de Kabak Tatlısı Talebi Arttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de genel olarak iftar sonrası hafif olduğu için tercih edilen kabak tatlısı yapmak isteyen vatandaşların talepleri pazarcı esnafın işlerini arttırdı.

Ramazan ayıyla birlikte sofralardan tatlıyı eksik etmeyen vatandaşlar, kabak tatlısına yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Pazarcı esnafı Uğur Diker, vatandaşların kabak tatlısının diğer tatlılara göre sindiriminin kolay olması sebebiyle tercih ettiğini, sofralardan eksik etmediğini ifade etti. Evde kabak tatlısı yapmak isteyen vatandaşların kabak talepleri artarken, pazarcı esnafı işlerinin yoğun olduğunu ve satışların artmasıyla birlikte esnafın yüzü güldü. Pazarcı esnafı Diker, bayram sonuna kadar kabak satışlarının devam edeceğini söyledi.

"Ramazan ayıyla birlikte kabağa muazzam bir talep var"

Eskişehir'de semt pazarında esnaf olan Uğur Diker, Ramazan ayıyla birlikte kabak tatlısının daha popüler hale geldiğini söyledi. İşlerin çok yoğun olduğunu belirten ve kabağın pişirilme şekillerinden de bahseden Diker, "Kabak tatlısı sindirimi rahat olduğu için diğer tatlılardan daha iyidir. Zaten bu aralar daha popüler olduğunu söyleyebiliriz, vatandaşlar iftardan sonra hafif tatlılar tüketmek istiyor. Dolayısıyla kabak satışlarımız da artış var. Bu yıl kabaklarımız Ramazan ayına denk geldi ve çok muazzam bir talep var, çoğu zaman işlere yetişemiyoruz. Bayramın son gününe kadar da kabağımız var, Allah nasip ederse bayramın sonuna kadar bitireceğiz. Kabağın bölgelere göre farklı pişirme şekilleri var ama Eskişehirli vatandaşlar kabağı temizledikten sonra 1 gün şekerde bekletirler, ertesi gün en kısık ateşle 45-50 dakika pişirirler ve tüketirler. Ondan sonra fırına da atılabilir, özellikle fırında yapıldığında daha bir harika oluyor. Dışı kurabiye, içi ise hafif akışkan ve jel gibi oluyor, muazzam bir tatlı haline geliyor. Kabaklarımızın paketi 30, kilosu 25 lira. Sindirimi daha rahat olması sebebiyle vatandaşlara Ramazan ayında kabak tatlısı tüketmelerini öneriyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title