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Eskişehir'de Bir Vatandaş Filenin Sultanları'nın Başarısını Taşıyor

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Eskişehir'de yaşayan eski voleybolcu Erhan Karabulut, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluk posterini aracında gururla taşıyor. Karabulut, bu hareketiyle takımın başarısını hatırlatmayı ve genç nesle voleybolu aşılamayı amaçlıyor.

Eskişehir'de taşımacılık yapan eski voleybolcu bir vatandaş, Filenin Sultanları'nın gösterdiği başarıların ardından tüm takımın yer aldığı posteri aracında taşıyor.

Eskişehir'de yaşayan eski voleybolcu Erhan Karabulut, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu olarak tarihi başarılara imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı şampiyonluk posterini servis aracına yapıştırdı. Voleybolu çok sevdiğini, Filenin Sultanları'nın büyük başarılarıyla çok mutlu olduğunu ifade eden Karabulut, posterleri aracında gururla taşıdığını söyledi. Yolcu taşımacılığı yaptığı için gün içerisinde kentin çeşitli bölgelerinde trafiğe çıktığını, Eskişehirli vatandaşların kendisine olumlu tepkiler gösterdiğini dile getiren Karabulut, "Eski voleybolcu olarak bu posterleri gururla taşıyorum, bu hareketimi en güzel ve en doğal hareketlerimden biri olarak görüyorum. Milli voleybolcularımızın bütün maçlarını izledim, final maçından sonra böyle bir şey yapma gereği duydum ve gerekli yere gidip, bütün takımın bulunduğu fotoğrafın çıktısını alarak aracıma yerleştirdim. Posteri aracımda gururla taşıyorum çünkü onları unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor. Özellikle voleybolu aşılamamız gereken genç nesle ve tüm Türkiye'ye bu başarıyı sürekli hatırlatmalıyız. Trafikte çok güzel tepkiler alıyorum. Herkes mutlu ve olumlu bir şekilde karşılıyor, hiçbir olumsuz tepki almadım. Bazen vatandaşlar trafikte yanıma yanaşarak sohbet ediyorlar ve merak ettiklerini soruyorlar, ben de sorularını cevaplıyorum. Trafikte korna çalıp selam verenler de oluyor. Bu durum eski voleybolcu olarak beni çok mutlu ediyor. Voleybolcu kardeşlerimiz Türkiye'yi temsil ediyorlar, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filenin Sultanları Eskişehir voleybol Yerel Spor Güncel Haberler

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