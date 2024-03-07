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Eskişehir'de 843 trafik kazası meydana geldi, sürücülere 172 milyon TL ceza kesildi

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında kent genelinde 843 trafik kazası meydana geldiğini, yapılan trafik denetimlerinde ise sürücülere toplamda 172 milyon 718 bin 392 TL ceza kesildiğini açıkladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, bu yılın Ocak ve Şubat aylarından kent genelinde 843 trafik kazası meydana geldiğini, yapılan trafik denetimlerinde ise sürücülere toplamda 172 milyon 718 bin 392 TL ceza kesildiğini açıkladı.

Eskişehir Valiliği'nde gerçekleştirilen Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2024 yılının Ocak ve Şubat ayıyla ilgili trafik verileri paylaşıldı. Vali Aksoy, Eskişehir'de 2024 yılının ilk 2 ayında toplamda 843 trafik kazası meydana geldiği belirtti. Aksoy, yaptığı sunumda, bu kazaların 3'ünün ölümlü olduğu, 594'ünde yaralanma ve 246'sında ise maddi hasar meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Sürücülere toplamda 172 milyon 718 bin 392 TL ceza kesildi

Vali Aksoy'un açıklamasına göre, trafik ekipleri tarafından 148 bin 410 araç denetlendi. Bu araçlardan 93 bin 380'ine işlem yapılırken, bin 478'i trafikten men edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde sürücülere toplamda 172 milyon 718 bin 392 TL ceza kesildi.

Trafik eğitimlerine 8 bin 576 kişi katıldı

Ocak ve Şubat aylarında ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik eğitim faaliyetleri ile ilgili de şu bilgiler verildi:

"Eğitimlere toplamda 8 bin 576 kişi katıldı. Trafik eğitim parkında 3 bin 487 öğrenci, Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde ise 2 bin 129 öğrenci eğitim gördü. 133 okul servis sürücüsü ve rehber personeli de bu eğitimlere katılım gösterirken, sürücü ve yaya eğitimleri çerçevesinde 2 bin 827 yolcu ve yayaya anlatım yapıldı." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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