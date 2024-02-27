Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Yüzücüsü İsmail Kerem Kurtoğlu, Bulgaristan'da 2. oldu
Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı yüzücüsü İsmail Kerem Kurtoğlu, Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen Sharks Swimming Cup yüzme yarışlarında ay yıldızlı formayla 2. olarak büyük bir başarıya imza attı.
Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı yüzücüsü İsmail Kerem Kurtoğlu (18), Bulgaristan'ın Burgas kentinde yapılan Sharks Swimming Cup yüzme yarışlarında ay yıldızlı formayla 2'nci olarak büyük bir başarıya imza attı.
Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, milli takımın gücüne güç katmaya devam ediyor.
Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün 18 yaşındaki yüzücüsü İsmail Kerem Kurtoğlu, 23-25 Şubat günlerinde Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen Sharks Swimming Cup yüzme yarışlarında ay yıldızlı forma ile yüzdü.
Milli takımın gelecek vaat eden sporcuları arasında gösterilen Kurtoğlu, 18 yaş üstü kategorisinde gösterdiği üstün performans ile 2'nci olmayı başardı.