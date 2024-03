Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Horasan'da Hafızlık Yapan Öğrencilerle Buluştu

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Ramazan İrşat Programları kapsamında gittiği Horasan'da Mustafa Gül Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlık yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Horasan İlçe Müftüsü Abdusselam Aydın'ın eşlik ettiği ziyarette Müftü Can, öğrencilerle hasbihal etti, öneri ve isteklerini dinledi. Hafızlık sınıflarını ziyaret eden Müftü Dr. Rüstem Can, hafızların ders gidişatları hakkında kurs yöneticilerinden bilgi aldı, başarılar diledi. Müftü Rüstem Can, Horasan'da Mustafa Gül Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nu ve Horasan Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursu'na da ziyaret etti, Horasan İlçe Müftülüğü'ne bağlı Merkez Orta Camii'nde teravih sohbeti yaptı ve camiye gelen gençlere çikolata ikram etti. - ERZURUM