Erzurum'da korunma ve bakım altındaki çocuklar kızak keyfi yaptı

Erzurum'da korunma ve bakım altındaki çocuklar, akranlarıyla Palandöken'de bir araya geldi. Birlikte kızak kayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Palandöken Kaymakamlığı işbirliğinde "Kardeşliğe Uzanan El Projesi" çerçevesinde korunma ve bakım altındaki çocuklar ve Yıldız Kent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri bir araya geldi. Programa 50'ye yakın çocuk birlikte faaliyetlerde bulundu. Programda kahvaltı ve tanışma sonrası çocuklar personelle birlikte kızak keyfi yaptı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, tüm sevgilerin en sadesi ve en dürüstünün kardeşlik olduğunu ifade ederek, projeye katkılarından dolayı Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan'a, emeği geçen tüm yetkililere ve kurum personeline teşekkür ederek, programın başarılı geçmesini temenni etti.

Projede yer alan çocuklar, kardeşlik buluşmasından ve yapılan etkinliklerden dolayı mutluluklarını ifade ettiler.

Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan da, "Ayağının tozuyla gelerek hızlı bir şekilde çalışmalara başlayan ve bizimle de bu projede işbirliği yapan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'u ve ekibine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yıldız Kent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi yetkililerine verdiği destekten ve gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM