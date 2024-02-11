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Erzurum'da Domuz Sürüsü Vatandaşlar Tarafından Kaydedildi

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Erzurum'un Yakutiye ilçesi Çayırca Mahallesi'ne inen domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köylerinden Erzurum'a gitmek için yola çıkan vatandaşlar bir anda karşılarında onlarca domuzun olduğu sürüyle karşılaştı. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşların zaman zaman tedirgin oldukları da gözlendi. Domuz sürüsü de bir süre bekledikten sonra arazide kayıplara karıştı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Çayırca Mahallesi'ne inen domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Köylerinden Erzurum'a gitmek için yola çıkan vatandaşlar bir anda karşılarında onlarca domuzun olduğu sürüyle karşılaştı. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşların zaman zaman tedirgin oldukları da gözlendi. Domuz sürüsü de bir süre bekledikten sonra arazide kayıplara karıştı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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