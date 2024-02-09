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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, turistik değerlerin tanıtımına katkı sunmak amacıyla yetkililer ve içerik üreticileri ile bir araya geldi

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan'ın turistik değerlerinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla kente gelen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yetkilileri ve içerik üreticileri ile Ergan Dağı Kayak Merkezinde bir araya geldi. Vali Aydoğdu, Erzincan'ın; tarihi eserleri, doğal güzellikleri, zengin kültürü, yöresel lezzetleri ve doğa sporları ile potansiyeli çok yüksek bir il olduğunu belirterek, ildeki bu değerlerin tanıtımına katkı sunan herkese teşekkür etti. - ERZİNCAN

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan'ın turistik değerlerinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla kente gelen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yetkilileri ve içerik üreticileri ile Ergan Dağı Kayak Merkezinde bir araya geldi.

Vali Aydoğdu, Erzincan'ın; tarihi eserleri, doğal güzellikleri, zengin kültürü, yöresel lezzetleri ve doğa sporları ile potansiyeli çok yüksek bir il olduğunu belirterek, ildeki bu değerlerin tanıtımına katkı sunan herkese teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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