Erzincan İliç'te kayıp madenci bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç'te kayıp 9 madenciden bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA