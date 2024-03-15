Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü epilepsi hastası çocukları ziyaret etti
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, epilepsi hastası iki çocuğu evlerinde ziyaret ederek moral verdiler. Ziyaret sırasında çocuklara polis yeleği ve şapkası hediye edildi ve polis aracıyla devriye turu yapıldı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri epilepsi hastası iki çocuğu evlerinde ziyaret ederek moral verdiler.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, epilepsi hastası iki çocuğa moral vermek amacıyla ziyaret gerçekleştirildi.
Ekipleri karşılarında gören çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Polis yeleği ve şapkası hediye edilerek, ekipler ile beraber polis aracına binip devriye turu atan çocuklar keyifli anlar yaşadı. - ERZİNCAN