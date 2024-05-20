Erzincan'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yıl dönümünde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Erzincan'da 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla 'Gençlik Yürüyüşü' yapıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu il protokolüyle birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü' programına katıldı.

Erzincanlıların yoğun katılımıyla ve coşkuyla gerçekleşen gençlik yürüyüşünde 5 adet 100'er metrelik Türk bayrağı omuzlarda taşındı. Bayrak, Cumhuriyet Meydanına getirildi. Etkinlik burada spor faaliyetleriyle devam etti. - ERZİNCAN