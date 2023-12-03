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Engelliler Haftası programında duygu dolu anlar yaşandı

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Samsun'da 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Samsun'da 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Ses sanatçısı Emine Çelikbaş, "Kırmızı Gül" türküsünü söylerken hem ağladı hem ağlattı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Samsun Şubesi tarafından dernek binasının bahçesinde etkinlik düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi Başkanı Fahrettin Öztürk, engellilerin yaşam kalitesini yükseltebilmek için toplumun her kesimine ciddi görevler düştüğünü söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, ilçeyi engelsiz bir şehir yapmak adına çalıştıklarını belirterek, "Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla engelli bireylerimizin günlük yaşamda karşılaştıkları her türlü engeli ortadan kaldırmak ve onlara her türlüğü desteği sağlamak için sahada belediye adına gerekli çalışmaları hassasiyetle sürdürüyoruz. Şehrimizde öncelikle kişiyi engelli konumuna düşürecek nedenlerin önlenmesi için tedbirlerin alınması biz idareciler başta olmak üzere herkese önemli görevler düşüyor. Çeşitli engellere rağmen hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şeklide geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için birer güç kaynağı olduğunu bilmelerini istiyorum. Bu haftanın engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmasını temenni ederek, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyorum" diye konuştu.

Programda Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, 2 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi 2 engelli vatandaşa ulaştırılmak üzere Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi üyelerine teslim etti.

Programa katılanlara hamsi ızgara ikram edilirken, İlkadım Belediyesi Halk Oyunları ekibi de sahne aldı. Ses sanatçısı Emine Çelikbaş da sazıyla ve sesiyle sahne aldığı programda istek üzerine "Kırmızı Gül" türküsünü söylerken gözyaşına hakim olamayarak ağladı. Programa katılanlar sanatçıya sarılarak teselli ettiler.

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ile sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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