Endonezya'nın Bali Adasına Giriş Ücretli Hale Geldi

Endonezya'nın Bali adasına girmek isteyen yabancı turistler 10 dolar vergi ödeyecek.

Dünyanın en fazla turist alan adalarından biri olan Bali'ye girişler artık ücretli. Endonezya'nın Bali adasına girmek isteyen yabancı turistler 10 dolar vergi ödeyecek. Endonezyalı yetkililer, adanın çevresini ve kültürünü korumak amacıyla vergi getirildiğini duyurdu. İlk olarak geçtiğimiz ay açıklanan turist vergisi, bugünden itibaren geçerli olacak. Yurtdışından ya da Endonezya'nın farklı noktalarından Bali'ye gelen yabancı turistlere yönelik olan uygulamadan Endonezyalı yerli turistler muaf olacak. Adaya girmek isteyenler online olarak ödeme yapabilecek.

En fazla turist Avusturalya'dan

Turizm, Korona virüs salgınından önce Bali'nin yıllık yurtiçi gayrı safi yurtiçi hasılasının yüzde 60'ını oluşturuyor. Resmi verilere göre, Bali'yi en fazla Avusturalyalı turistler tercih ediyor. Avusturalya'dan Bali'ye geçtiğimiz yılın Kasım ayında 100 bin varış kaydedilirken Avusturalya'yı Hindistan, Çin ve Singapurlu turistler takip etti.

Öte yandan yabancı turistlerin Bali halkına davranışları da sık sık gündeme geldi. Geçtiğimiz Mart ayında Rus turist Agung Dağı'nda soyunmasının ardından Bali'den sınır dışı edildi. Yine Mart ayında, trafik kurallarının ihlal edildiği olayların yaşanmasıyla yabancı turistlerin motosiklet kullanımının yasaklanması gündeme geldi.

Resmi verilere göre, geçtiğimiz yılın Ocak ve Kasım ayları arasında yaklaşık 4.8 milyon turist Bali adasını ziyaret etti. - BALİ