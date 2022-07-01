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En Güzel Hint Yemekleri, Hatay Gastronomi Akademisi'nde

ANKA - Yerel
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EXPO’21 Hatay Gastronomi Akademisi’de bu hafta ‘En Sevilen Tatlılar’ ve ‘Hint Mutfağı’ atölye çalışması yapıldı.

EXPO'21 Hatay Gastronomi Akademisi'de bu hafta 'En Sevilen Tatlılar' ve 'Hint Mutfağı' atölye çalışması yapıldı.

EXPO'nun açılışından bu yana Güney Kore'den Meksika'ya, Kolombiya'dan İtalya'ya dünyanın tüm lezzetlerini mutfağına taşımaya devam eden Gastronomi Akademisi büyük ilgi görüyor.

Çarşamba günü katılımcılara 'En Sevilen Tatlılar' atölye çalışması ile Brownie ve Donat'ın yapılış tekniklerini gösteren ünlü şef Dr. Esat Özata, Perşembe günü ise rengarenk mutfağıyla Hint lezzetlerini öğretti.

Her yaştan gastronomi meraklısının katıldığı Hint Mutfağı atölye çalışmasında Tandoori Murgh (Tavuk Tandır), Samosa (Sebzeli), Tandoori Masala, Naan Ekmeği, Kaju Fıstıklı Basmati Pilavı yapımı öğretildi. Öğrenirken hem eğlenen hem de yemeklerin tadına varan katılımcılar, çok keyif aldıklarını ve yapılacak tüm çalışmalara katılmak istediklerini söylediler.

Workshop sonunda katılımcıların belgelerini, Şef Özata verdi.

Her katılımcıya özel mutfak istasyonları ve gereçler sunan Akademi'de yemeklerin özelliklerine göre özel malzemeler de temin ediliyor.

ANKA / Yerel

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