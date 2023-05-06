Emniyet kemerinin hayati önemini simülasyon aracında deneyimlediler

İstanbul'da 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte simülasyon aracına binen vatandaşlar, takla atan otomobilin içinde yaşadıkları deneyim ile emniyet kemerinin hayati öneme sahip olduğunu gördü.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 6-12 Mayıs tarihleri arasında Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nda hem yetişkinlerde hem de çocuklarda trafik güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. Trafik kazalarında meydana gelen can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirgemek amacıyla sürücüler ve yayalar için düzenlenen etkinlikler kapsamında bugün İstanbul'da simülasyon aracına binen vatandaşlar, takla atan otomobilin içinde yaşanacakları deneyimledi. Vatandaşlar takla atan simülasyon aracında emniyet kemerinin hayati öneme sahip olduğu konusunda bilinçlendi.

Simülasyon aracına binen Taha Kasalar, "Gerçekten bu araca bindiğimde ilk önce bir kaza anını test etmiş olduk. İyi ki kemiyet kemerimi taktım. Herkese de emniyet kemeri takmasını şiddetle öneriyorum. Emniyet kemeri hayat kurtarır" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Tolga Hakan ise, "Burada özellikle 6-12 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri dolayısıyla karayolu trafik güvenliği konusunda vatandaşlarımızda farkındalığı arttırmak amacıyla etkinlikler düzenleyeceğiz. İstanbul'da 6-7 Mayıs tarihlerinde İstanbul Bayrampaşa Forum AVM'de etkinliklerimiz olacak. Aynı zamanda Ankara'da da Acity AVM'de de etkinlik olacak eş zamanlı olarak. Türkiye genelinde yaptığımız etkinliklerle hem trafik güvenliği konusunda farkındalığı arttırmayı amaçlıyoruz hem de bandomuz ve narkotik köpeklerimizle beraber emniyet adına bir tanıtım faaliyeti icra ediyoruz. Burada tabii önemli olan bizim için karayolu trafik kazalarında meydana gelen can kayıplarını, yaralanmaları en aza indirgemek amacıyla hem sürücüler üzerinde hem kamuoyu üzerinde bir farkındalık uyandırmak. Tabii ki bizim öncelikle hedefimiz denetimlerde vatandaşlarımıza ceza yazmak değil. Trafik kurallarıyla ilgili bu yönde Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni projelerimiz var. Bugün aynı şekilde mobil tepki eğitim tırımızla çocuklara yönelik hem teorik ve hem uygulamalı trafik parkurumuzda eğitimler düzenliyoruz. Yetişkinlere yönelik emniyet kemeri simülasyon aracımızla, emniyet kemerinin trafik güvenliği konusundaki önemini vurgulamak için onları da eğitime alıyoruz. Bu etkinliklerimiz 6-12 Mayıs tarihleri arasında devam edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL