Elazığ'da Ramazan Ayının İlk Cuma Namazı Yoğun Katılımla Kılındı

Elazığ'da Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti.

Elazığ'da Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuma namazına akın eden Elazığlılar, cami içlerinde yer kalmayınca namazlarını avlu ve bahçede kıldı. Vatandaşlar, namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Oruç, bedenimize sıhhat, gönlümüze sekinet verir" konulu hutbeyi dinledi.

Namaz sonrası duygularını paylaşan Musa Yıldız, "Ramazan ayının ilk günleri, Allah herkese hayırlı eylesin. Allah, kazasız belasız bayrama kavuştursun. Ramazan ayının ilk cuması olduğu için yoğunluk vardı" dedi. - ELAZIĞ