Elazığ'da Ekmeğin İçinden Naylon Çıktı

Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmeğin içinden naylon çıktı.

Olay, Doğukent Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan bir vatandaş, ekmek almak için markete girdi. Marketten ekmek ve çeşitli ihtiyaçlarını alan vatandaş daha sonra eve gelip kahvaltı hazırlıkları yaptı. Marketten aldığı ekmekle kahvaltısını yapmaya hazırlanan vatandaş, ekmeği kesince neye uğradığını şaşırdı. Ekmeğin içinden naylon çıktığını gören vatandaş, durumu markettekilere iletti. Ekmeği ayırdığında hayatını şokunu yaşadığını belirten vatandaş, "Sabah ekmek aldım, sonra gelip kahvaltı yapmaya başladım. Ekmeği kesince içinden naylon çıktı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ekmek gibi hijyenin en üst düzeyde olması gereken imalathanelerde tedbirlerin daha sıkı uygulanması gerekir" dedi. - ELAZIĞ