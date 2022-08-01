Edirne yerel haberi: Edirneli Sebze Üreticisi: "Gübre, Mazot Çok Ağır Geliyor"

Edirne'nin Demirhanlı köyünde sebze üretimi yapan Tayfun Arabacı, "Fasulyeye iki çuval gübre attım, iki çuval gübre bin 300 lira. Gübre, mazot çok ağır geliyor. Önceden mazotu fıçı ile alıyorduk şimdi 5 litrelik şişelerle alıyoruz" dedi.

Edirne'nin Demirhanlı köyünde sebze üretimi yapan Tayfun Arabacı, mazot ve gübre girdi maliyetlerinde yaşanan ciddi fiyat artışının üreticiyi zora soktuğunu söyledi.

"BEN AKŞAM BURADA YATTIM, FASULYE SULAMAK İÇİN"

Arabacı, "Buğday, ayçiçek kapya biber, domates, kuru fasulye gibi ürünler yetiştiriyoruz. Zor işler bunlar. Başından sonuna maliyetler çok ağır maliyetler gittikçe de ağırlaştı, kolay değil. Ailece uğraşıyoruz, gece gündüz yok. Ben akşam burada yattım, fasulye sulamak için. Biberlerde damlama sulama olduğu için sıkıntı yok. İstediğimiz zaman sulama yapabiliyoruz. En büyük girdimiz mazot oldu. Fasulyeye iki çuval gübre attım, iki çuval gübre bin 300 lira. Gübre, mazot çok ağır geliyor. Önceden mazotu fıçı ile alıyorduk şimdi 5 litrelik şişelerle alıyoruz.

"PARAMIZIN BİR DEĞERİ KALMADI DİYE DÜŞÜNÜYORUM ARTIK"

Şu an umutsuzluğa kapılmamak için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Bir yerlere gidiyoruz ama Allah sonumuzu hayretsin. Beklentimiz, iyi günler ileride. Çalışıyoruz mücadeleye devam herkes de öyle yapacak bence. Karamsarlığa kapılmamak lazım. Destek olunmalı ama destekler de sıkıntılı. Hayvancılık desteklerinde de sıkıntılar var. Yem girdileri pahalı. Her şey pahalı. Hayat zaten pahalandı. Paramızın bir değeri kalmadı diye düşünüyorum artık. Ürettiğimiz ürünleri kendi imkanlarımızla Edirne Belediyesi'nin açmış olduğu köy pazarında eşimle beraber kendimiz satıyoruz. Piyasaya marketlere göre daha hesaplı veriyoruz, aracı girdiği zaman yarı yarıya. Benden çok para kazanmaya çalışıyorlar. Aracılara vermiyoruz. Satabildiğimizi satıyoruz, satamadığımızı da domates ve biber de salça yapıyoruz" dedi.

"PAZARDA PİYASANIN 2-3 LİRA ALTINDA VERECEĞİZ"

Üretici olduğu için sebzeyi tüketiciye daha ucuza satacağını kaydeden Arabacı, "Mazot çok pahalı. Bizim bölgede domates, biber işi fazla yok. Uzak yerlerden geldiği zaman nakliye de işin içine giriyor. Ben inanıyorum, pazarda piyasanın 2-3 lira altında vereceğiz" diye konuştu.