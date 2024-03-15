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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Düzce'den Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Dr. Abdullah Akçil ve Hemşire Elif Yıldırım Kendirli de programa katıldı.

DÜZCE(İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar yemeğine Düzce'den Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Dr. Abdullah Akçil ve Hemşire Elif Yıldırım Kendirli katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramında sağlık çalışanlarıyla Haliç Kongre Merkezi'nde iftar yemeğinde bir araya geldi. İstanbul'da düzenlenen "100 yıldır aynı aşk ve heyecanla" temasıyla tertip edilen programa 81 ilin sağlık yöneticileri, hekim ve sağlık çalışanlar katıldı.

Programa Düzce'den Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Doğum ve Çocuk Polikliniklerinin Muncurlu ek binasına taşınma sürecinde sergilediği başarısı ve özverili çalışmasından dolayı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah Akçil ve UMKE'de gönüllü hemşire olarak deprem bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarda bulunan Hemşire Elif Yıldırım Kendirli katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart Düzce Yerel Haberler

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