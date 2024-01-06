Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gönüllü Gençleri Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı gönüllü gençleri Huzurevi sakinleri ziyaret ederek, onlarla birlikte oyunlar oynadı.

Düzce'de gençlerin sürekli olarak ziyaret ettiği huzurevi sakinleri bu sefer şaşırtarak, gençleri ziyaret etti. Gençlik Merkezine giden huzur evi sakinleri merkez bünyesinde bulunan çeşitli spor dallarını gençler ile birlikte yaşadı. Okçuluk, bilardo, masa tenisi gibi oyunlar oynayan huzur evi sakinleri gençlerle unutulmaz bir gün yaşadı. - DÜZCE