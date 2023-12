Dünya Karşıyakalılar Günü büyük coşkuyla kutlanacak

Karşıyaka Spor Kulübü'nün kuruluş yılı olan 1912'ye ithafen 19 Aralık'ta kutlanan Dünya Karşıyakalılar Günü, bu sene de büyük coşkuya sahne olacak. Karşıyakalı sanatçı Bülent Özdemir ve Gökçe'nin Karşıyaka için en güzel sevda şarkılarını seslendireceği gecede Tuna-Der Korosu da sahne alacak. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Gurur günümüzü Karşıyaka'nın yetiştirdiği en değerli sanatçılardan Bülent Özdemir ile kutlayacağız. Tüm Karşıyaka sevdalılarını bu coşkuyu paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü (KSK), '19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü' için coşku dolu bir kutlama programı hazırladı. 19.12 tarihinde Suat Taşer Sanat Merkezi'nde halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek şölen, saat 19.12'de başlayacak. "Şarkılarda Karşıyaka Sevdası" sloganıyla düzenlenen gecede önce Şef Çiğdem Sabuncuoğlu ile Tuna Kültür ve Sanat Derneği (Tuna-Der) Müzik Korosu sahne alacak. Ardından da Karşıyaka'nın yetiştirdiği usta sanatçılardan, 'Bestelerin Efendisi' Bülent Özdemir ve Gökçe unutulmaz bir konsere imza atacak. Yüzlerce yeşil-kırmızı sevdalısı bu anlamlı gecede bir kez daha, "Karşıyakalı" olmanın gururunu paylaşacak.

"CANIM MEMLEKETİM"

Dünya Karşıyakalılar Günü'nde hemşehrileri ile buluşacak olmanın büyük heyecanını yaşadığını söyleyen Bülent Özdemir "Karşıyaka benim doğduğum, büyüdüğüm, çok sevdiğim ve hep gururla bahsettiğim canım memleketim… Çocukluğum, gençliğim, Hergele Meydanım, Mendirek Ege yatım, Yamanlarım, 9 kayalarda midye çıkarışım, Hipokampus havuzunda ilk yüzme deneyimim, Arap Osman, Çakır ağabeyin batırışları, Gode Cengiz ile Panter Varol'un arkasında top toplayışlarım, Reşadiye fırınından aldığım dünyanın en güzel gevreği nasıl unutulur? Her taşın altında birikmiş anılarım; her şarkım ve her bestemde Karşıyaka hasretimin tınıları vardır. Çok yakında Karşıyaka'ma ithaf edeceğim bir eser hazırlığındayım. 19 Aralık'ta vereceğimiz konser için de heyecanım çok büyük. Karşıyaka sevdalıları ile tek ses tek yürek olup hep bir ağızdan şarkılar söylemek için sabırsızlanıyorum" dedi.

"BİR MİLADIN SATIR BAŞI"

"Yaşam biçimi, düşünce yapısı, özgürlüğü ve özgünlüğü ile insan mozaiğinin en güzel resmedildiği kenttir Karşıyaka" diyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da 19 Aralık tarihinin Karşıyakalılar için en onurlu günlerden biri olduğunu belirterek "1912, muhteşem bir miladın satır başıdır. 19.12 bu yürüyüşün büyük hatırasına saygı duruşunu anımsatan, bizi bir araya getirip tutan, "İyi ki biziz, iyi ki biz Karşıyaka'yız!" dedirten simgemizdir. Dünya Karşıyakalılar Günü, dünyanın neresinde bir Karşıyakalı varsa, orada tüm değerleriyle Karşıyaka'nın, Kaf Sin Kaf'ın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğunu ve yaşadığını anlatır. Bizim için bu kadar önem taşıyan bir günü, Karşıyaka'nın yetiştirdiği en değerli sanatçılardan biri olan Bülent Özdemir ile kutlayacak, unutulmaz bir akşam yaşayacağız. Tüm Karşıyaka sevdalılarını bu gurur ve coşkuyu paylaşmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.