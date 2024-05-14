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Düğün dönüşü kazada hayatını kaybeden kadın gözyaşları ile toprağa verildi

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Ankara'da katıldıkları düğünden Bursa'ya dönerken otomobilin tren köprüsü ayağına çarptığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Handan Turan İnegöl'de defnedildi. Kazadan ölen 2 kişinin cenazeleri memleketleri Rize'ye gönderildi.

Düğün dönüşü kazada hayatını kaybeden kadın gözyaşları ile toprağa verildi

BURSA - Ankara'da katıldıkları düğünden Bursa'ya dönerken otomobilin tren köprüsü ayağına çarptığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Handan Turan İnegöl'de defnedildi. Kazadan ölen 2 kişinin cenazeleri memleketleri Rize'ye gönderildi.

İnegöl Kemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Turan ailesi, Ankara'da bulunan akrabalarının düğüne gitti. Düğün sonrası İnegöl'e dönüş yapan Şaban Turan yönetimindeki 16 AEF 142 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyere çarpıp takla attı. Savrulan araç, daha sonra tren yolu köprüsünün ayağına çarparak durabildi.

Kaza sonucu araçta bulunan Emriye Yılmaz (75), Halil Yılmaz ve Handan Turan kaza yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Şaban Turan ve kayınbiraderi Tuncay Yılmaz Polatlı Duatepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen 3 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Gözyaşları arasında defnedildi

Hayatını kaybeden Handan Turan'ın cenazesi İnegöl'de Turgutalp Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Emriye Yılmaz ve Halil Yılmaz'ın cenazeleri ise memleketleri Rize'ye gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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