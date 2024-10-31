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Galatasaray'ın yıldızı Real Madrid yolcusu

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Avrupa'nın birçok kulübünün peşinde koştuğu Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'e son olarak İspanyol devi Real Madrid talip oldu. Bunun üzerine harekete geçen ve astronomik bir teklif gelmediği sürece 28 yaşındaki futbolcuyu satmayı düşünmeyen sarı-kırmızılı takım, Sanchez'in bonservisini en az 30 milyon euro olarak belirledi.

Beşiktaş derbisinde alınan galibiyette başrol oynayan Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez yükselen form grafiğiyle Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılı takım da Sanchez'in bonservis bedelini belirledi.

REAL MADRID İLE ANILIYOR

Avrupa'nın birçok dev kulübünü peşine takan 28 yaşındaki savunmacı, son olarak milli yıldızımız Arda Güler'inde formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'in transfer listesine girdi.

Galatasaray'ın yıldızı Real Madrid yolcusuDavinson Sanchez

EN AZ 30 MİLYON EURO

Öte yandan Galatasaray, Davinson Sanchez'in takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sarı-kırmızılı takım, astronomik bir teklif gelmediği sürece Kolombiyalı stoperi satmayacak. Cimbom, Sanchez'in bonservis bedelini ise en az 30 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray'ın yıldızı Real Madrid yolcusu

GALATASARAY RAKAMLARI

Cimbom, Davinson Sanchez'i geçen sezonun başında 9.5 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımla 3+1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Sanchez, yıllık 3.2 milyon euro kazanıyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Kolombiyalı stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray'ın yıldızı Real Madrid yolcusu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSogun Nn:

onuda satarsaniz hiç bir maçı rahat kazanamazsiniz.

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Haber YorumlarıCafer Bostancı:

50den aşağı olmaz

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Haber YorumlarıHayat kısa kuşlar uçuyor null:

adam oynuyor yiğidi öldür hakkını yeme.

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıG Ergün:

dalga mı geçiyorsunuz arkadaş onu satıp nasıl bi defans almayı düşünüyorsunuz 30 milyon para mı yaşın artık şu paraları 50 milyon çekin

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Haber YorumlarıRafet Bayar:

50 milyon avro olursa neden olmasın,

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Haber YorumlarıAk!f null:

niye 30 amq takımı niyee 30

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Haber YorumlarıVlkn Shn:

Gülelim de boşa gitmesin

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