Dokuz Eylül'den dünya çocukları için oyuncaklar tasarlandı

İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve DEÜ Onkoloji Enstitüsü'nün Akar Tekstil'in desteğiyle hayata geçirdiği "Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Sürdürülebilir Tekstil Ürünü Bez Bebek ve Eğitici Oyuncak Tasarımları" projesi, Oyuncaklarla Sürdürülebilir Hikayeler Sergisi ile görücüye çıktı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, söz konusu projeyi ulusal ve uluslararası ölçekte düşündüklerini belirterek, "Akademisyenlerimiz hem çocuklara hem de çevreye zarar vermeyen olağanüstü güzel oyuncaklar ortaya çıkardılar. İstiyoruz dünyadaki tüm çocuklar üniversitemiz tarafından hazırlanan eğitici ve çevreye zarar vermeyen bu oyuncaklarla oynayabilsinler" dedi.

Topluma hizmet anlayışıyla akademik ve bilimsel faaliyetlerini sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), sosyal sorumluluk projeleriyle insan hayatına dokunmaya devam ediyor. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve DEÜ Onkoloji Enstitüsü'nün, Akar Tekstil'in destekleriyle hayata geçirdiği 'Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Sürdürülebilir Tekstil Ürünü Bez Bebek ve Eğitici Oyuncak Tasarımları' Projesi, düzenlenen sergiyle görücüye çıktı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin kültür mirası Rektörlük Binası'nda yer alan fuaye alanında açılan Oyuncaklarla Sürdürülebilir Hikayeler Sergisi ile proje kapsamında, alanında uzman isimler tarafından anti alerjen malzemelerden üretilen eğitici bez oyuncaklar sergilendi. 4 Temmuz'a kadar açık kalacak ve daha sonra üniversitenin başka birimlerine de taşınacak Oyuncaklarla Sürdürülebilir Hikayeler Sergisi, daha ilk günden büyük ilgi gördü.

Üniversite mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite olarak sosyal sorumluluk ve çevre konularında hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Sürdürülebilir yaşam, sıfır artık, iklim dostu üniversite gibi konularda üniversitemizin yürüttüğü bilimsel çalışmalar kamuoyu tarafından takdir görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Dokuz Eylül Üniversitemizden başlatılan İklim Elçileri projesinden bahsetti. Bugünkü sergimizin de bu çalışmalarımızın bir yansımasını olduğunu söyleyebiliriz. Akademisyenlerimiz hem çocuklara hem de çevreye zarar vermeyen olağanüstü güzel oyuncaklar ortaya çıkardılar. Üretim ve kullanım fazlası organik tarım ile üretilen anti alerjen kumaşları kullandılar ve atık malzemeleri toplumun faydasına sunulacak birer oyuncağa dönüştürdüler. Söz konusu projemizi en kısa sürede ulusal boyuta yayacak ve uluslararası arenaya taşıyacağız. İstiyoruz dünyadaki tüm çocuklar eğitici ve çevreye zarar vermeyen bu oyuncaklarla oynayabilsinler. Biz bu hayalimizin gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz. Bu güzel projeyi ortaya çıkaran değerli hocalarımıza ve Akar Tekstil yetkililerine şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyor; projemizin tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Uluslararası arenaya taşınacak

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve DEÜ Onkoloji Enstitüsü ile Akar Tekstil'in desteğiyle hayata geçirilen "Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Sürdürülebilir Tekstil Ürünü Bez Bebek ve Eğitici Oyuncak Tasarımları" Projesi'nde sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması esas alındı. Projede, tekstil ve hazır giyim sektöründe ortaya çıkan kullanım fazlası tekstil ve aksesuar malzemeleri kullanıldı. Sağlık koşullarına uygun, organik tarım ile anti toksik ve anti alerjen malzemeden üretilen kumaşlar, alanında uzman tasarım ve sanat eğitimi almış akademisyenler tarafından eğitici bez oyuncaklara dönüştürüldü. DEÜ Onkoloji Enstitüsü'nde tedavisi devam eden çocuklarla buluşturulan eğitici bez bebeklerin projenin amacını desteklediği görüldü. Uluslararası boyuta taşınması planlanan Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Sürdürülebilir Tekstil Ürünü Bez Bebek ve Eğitici Oyuncak Tasarımları Projesi ile israfın en az seviyeye indirilmesi de hedefleniyor.

Projede kimler var?

Bilimsel araştırma projesi olarak hayata geçirilen ve DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Selda Kozbekci Ayranpınar'ın yürütücülüğünü üstlendiği projede, Doç. Gülcan Batur, Doç. Dr. Sadık Tumay, Doç. Dr. Refik Emre Çeçen, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Kızmazoğlu, Öğr. Gör. Pelin Dikmen, Öğr. Gör. Mustafa Kula, Öğr. Gör. Canan Erdönmez ve Çocuk Gelişim Uzmanı Nilhat Aygın yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Yerel