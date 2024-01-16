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Diyarbakır'da çocuklar mutfağa girdi

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, önlüklerini giyip mutfağa girdi. Etkinlik kapsamında doğayla uyumlu yaşam ve sağlıklı beslenme konuları vurgulandı.

Diyarbakır'da çocuklar, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün ilçede "Mutlu Pazarlar Enerji Dolu Çocuklar Projesi" çerçevesinde düzenlenen etkinlikte önlüklerini giyip mutfağa girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, veliler eşliğinde öğrencilere doğayla uyumlu yaşamın ve sağlıklı beslenmenin önemini kavrama fırsatı tanıdıklarını belirtti.

Başkan Beşikci, "Nev Bahçede sera alanında yetiştirilen sebzeleri toplayan öğrencilerimiz eğlenirken öğreniyorlar. Bahçemizde onları ağırlamaktan bizler de mutluyuz. Miniklerin bir araya gelip bu tarz etkinliklerle vakit geçirmeleri için bizler de destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat da, bu tarz önemli etkinliklerin sayısını arttırarak devam edeceklerini, düzenlenen etkinlikler ile çocuklarda heyecan ve merak uyandırıldığını dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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