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Diyarbakır'da 46 Yıldır Ayakkabı Boyayan Boyacı Mehmet Dayı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 46 yıldır Nebi Camii önünde ayakkabı boyayan 73 yaşındaki Mehmet Dayı'nın hikayesi.

Diyarbakır'da "Boyacı Mehmet dayı" olarak tanınan 73 yaşındaki boyacı, 46 yıldır Sur ilçesindeki tarihi Nebi Camii önünde ayakkabı boyuyor.

"Boyacı Mehmet dayı" ismiyle bilinen 73 yaşındaki adam, merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde tarihi Nebi Camii önünde 27 yaşlarında başladığı mesleğini 46 yıldır sürdürüyor. Sabah saat 07.30'da tezgahını kuran Mehmet dayı, yerli ve yabancı müşterilerinin ayakkabılarını tamir edip, boyuyor.

46 yıldır yaz kış aynı yerde olduğunu söyleyen boyacı, "Bu işi yapıyorum, başka bir yerde çalışmadım. Yerli, yabancı müşterilerim geliyor. Ayakkabı tamiri ve boya yapıyorum. 07.30'da buradayım, akşam da saat 18.00 gibi toplanıp gidiyorum. 17 kişi bu sırada ayakkabı boyacılığı yapıyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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