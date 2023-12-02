Didim'deki Okul Kantinleri Denetlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla okul kantinleri denetlendi.

Her gün binlerce öğrenciye hizmet veren okul kantinlerinde Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor. Muhtemel gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve öğrencilerin hijyenik ortamlarda alışveriş yapması amacıyla denetimler gerçekleştirilirken, ekipler gıda ürünlerini tek tek inceledi. Ürünlerin 'okul gıdası' standartlarına uygun olup olmadığı da bakılırken ürünlerin son tüketim tarihi ve etiket kontrolleri yapıldı. Hijyen, çalışma ortamı gibi konularda denetimler de gerçekleştirilirken kantin işletmecilerine öğrenci sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına müsaade edilmediği hatırlatıldı. Öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları adına kantin denetimlerinin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

Denetimler ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Didim İlçe Müdürlüğümüzce ilçe okullarında faaliyet gösteren kantin ve yemekhane işletmelerinde rutin gıda denetimleri yapılarak okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları yönetmeliği hakkında bilgi verildi" ifadelerine yer verildi. - AYDIN