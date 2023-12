Didim Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda Özel Öğrencilerin Gösterileri Büyük Beğeni Topladı

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim Cumhuriyet ilk ve ortaokulunda özel öğrencilerin okuduğu şiirler ve gösteriler büyük beğeni topladı.

Okulun toplantı salonunda gerçekleşen programa Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, Okul Müdürü Mustafa Ay, okul öğrencileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan programda öğrenciler tarafından hazırlanan işaret diliyle İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Okul Müdürü Mustafa Ay gerçekleştirdi. Müdür Ay, konuşmasında "Engelli yaralanma ya da fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan bireydir. Uluslararası engeller günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler kurulunun 47/3 sayılı kararıyla ilan edildi. Toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahının teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumlara dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır. Engellik doğuştan olabileceği gibi hayatımızın her evresinde başımıza gelebilecek bir durumdur. Her birey aynı zamanda bir engelli adayıdır. Hiç beklemediğimiz bir anda, bir kaza, bir hastalık sonucu zihinsel ya da bedensel bir engel sahibi olabiliriz. Engellilik sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmeli ve her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli bireyler olarak görebilmeliyiz. Yapılan araştırmalar sonucu ülkemizde 2023 yılı verilerine göre 2 milyon 511 bin 950 vatandaşımızın engeli olduğu söylenmektedir. Anayasa, bazıları engelli hakları güvence altına alınmaktadır. Engelli bireylerin de çalışma hayatına katılabilmesi amacıyla tam ödeme özel sektörde belli oranlardan engelli istihdamı sağlanmaktadır. Genel bütçeden her geçen gün engelliler için ayrılan payı atmakla birlikte henüz istemeyen seviyeye ulaşamamış olsa da kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör engeller için ulaşılabildiği noktasında oldukça mesafe kaydetmiştir. Değişen dünya gelişen teknoloji yöneticilerimizin ve toplumun gösterdiği duyarlılık sayesinde engeller her geçen gün biraz daha azalmaktadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler ve şarkılar okundu. Öğrenciler tarafından sunulan gösteriler ise büyük beğeni topladı. - AYDIN