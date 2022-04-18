Devrekli Muhtarlar Derneği protokol ve üyelerine yönelik iftar programı düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrekli Muhtarlar Derneği protokol ve üyelerine yönelik iftar programı düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Devrekli Muhtarlar Derneği protokol ve üyelerine yönelik iftar programı düzenledi

Devrekli Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen iftar yemeğinde protokol ve dernek üyeleri bir araya geldi.

Devrekli Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen iftar yemeğinde protokol ve dernek üyeleri bir araya geldi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Devrekli Muhtarlar Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde protokol, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri mahalle ve köy muhtarları bir araya geldi. Devrek Öğretmenevinde düzenlenen programda katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür eden Dernek Başkanı Raşit Budak, "Her yıl Ramazan ayı içerisinde geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğimize uzaktan yakından iştirak eden tüm misafirlerimize yakın alakalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, tüm İslam aleminin Ramazan Ayını tebrik ediyorum" dedi.

Düzenlenen iftar programına; AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, ilçede ki tüm siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı - ZONGULDAK

Devrekli Muhtarlar Derneği protokol ve üyelerine yönelik iftar programı düzenledi

Devrekli Muhtarlar Derneği protokol ve üyelerine yönelik iftar programı düzenledi

Devrekli Muhtarlar Derneği protokol ve üyelerine yönelik iftar programı düzenledi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hizb-i İslami Partisi, Zonguldak, Ramazan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title