Devrekli iş insanı Ulupınar temsilci oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrekli iş insanı Ulupınar temsilci oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Devrekli iş insanı Ulupınar temsilci oldu

Devrekli İş İnsanı Celal Ulupınar Wushu Kung Fu İl Temsilcisi oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Devrekli İş İnsanı Celal Ulupınar Wushu Kung Fu İl Temsilcisi oldu.

Devrekli İş İnsanı Celal Ulupınar Zonguldak Wushu Kung Fu İl Temsilciliğine atandı. Zonguldak temsilciliğine Wushu Kung Fu federasyon Başkanının teklifi ve Gençlik Spor Bakanlığının oluru ile atanan Wushu Kung Fu Kick Boks Antrenörü olan ve aynı zamanda da siyah kuşak sahibi olan Celal Ulupınar Wushu,Kung Fu,Aikido, Wing Chaun, Budokaido branşlarının da temsilcisi oldu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title