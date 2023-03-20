Depremzede çocuklara Ankara'dan gelen polislerden oyuncak

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, şehrin sokak aralarındaki çocuklara oyuncak hediye etti.

Ankara'dan gelen polis memurları, Kahramanmaraş'ta çocukları sevindirmeye devam ediyor. Çadır kent ve konteyner kentlerde çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtan polisler, bu kez de şehrin sokak aralarına girdi. Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ni ziyaret eden polisler, ekip araçlarından çocuk şarkıları açarak, hazırladıkları oyuncakları çocuklara hediye etti.

Yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılan Erkan Erciyes isimli vatandaş, "Biz Ankara'dan büyük küçük demeden hayırseverlerden topladığımız yardımları, deprem bölgesindeki çadır kent ve konteyner kent ziyaretleri yaparak onlara ulaştırdık. Bu kez de sokak aralarına girerek çocuklara hediyeler verdik. Yardımlarda bulunan herkese çok teşekkür ederiz. Ankara emniyetine de teşekkür ederiz" dedi.

Oyuncağını alan bir çocuk ise sevinçli olduğunu söyledi. - KAHRAMANMARAŞ