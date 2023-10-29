Depremin merkez üssünde Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları Kahramanmaraş'ta 7'den 70'e yüzlerce kişinin katıldığı büyük bir coşku ile kutlandı. Her yıl Trabzon Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikler 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerden dolayı bu yıl Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Valisi Yavuz Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör ve Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu askeri araç üzerinde halkı selamladı.

Daha sonra, alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı okundu. Kahramanmaraş Valisi Ünlüer tören konuşmasında, "Şehrinin işgal altında olmasını hiçbir zaman kabul etmeyen Maraş halkı da vatanını ve bayrağını savunmak için, zor şartlar altında büyük bir mücadele örneği sergileyerek, Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını ateşlemiştir. Sütçü İmam, Arslan Bey, Şahin Bey, Ali Saip Bey ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarının göstermiş olduğu destansı kahramanlık mücadelesi sayesinde ezelden beridir hür yaşamış Türk milleti, Kurtuluş Savaşı'nı da bu azimle kazanmıştır" dedi.

Vali Ünlüer'in konuşmasının ardından günün anlam ve önemine binaen şiirler okunurken, zeybek ve geleneksel dans gösterileri katılımcılar tarafından büyük bir beğeni ile takip edildi. Töreninde ayrıca kahraman Türk polisinin ve Türk askerlerinin geçidi büyük bir alkışla gerçekleşti. - KAHRAMANMARAŞ