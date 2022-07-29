Saatlerce mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Demir korkulukların arasında can çekişen köpek kurtarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, demir korkuluklar arasına sıkışarak saatlerce can çekişen sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de yer alan Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçe duvarında bulunan demir korkulukların arasından geçmeye çalışan bir sokak köpeği kalçasını korkuluklar arasında sıkıştırdı. Saatlerce çıkmaya çalışan ve çıkmak isterken kendisini yaralayan köpek, havlamaya başladı. Acı çekerek havlayan köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpek için kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye eri köpeğin zarar görmemesi için köpeğin arka ayaklarını sabit tutarken bir itfaiye eri ise demir ayırma aparatıyla korkulukları ayırmaya başladı. Oldukça korkan ve acı çeken köpek, korkulukların genişletilmesiyle bulunduğu yerden çıkarak hızla uzaklaştı.

Çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri ise bulundukları yerden ayrıldı.