Darende'de Selanik Tohumuyla Üretilen Patatesler İhracat İmkanları Sunuyor

Malatya'nın Darende ilçesinde Selanik tohumu kullanılarak üretilen patatesler, iç piyasada ve Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkelerde talep görüyor. Üreticiler, bu yıl 15 bin tonluk rekolte bekliyor ve organik üretimle rakiplerinden ayrılıyor.

Haber : Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Başdirek Mahallesi'nde Selanik tohumu kullanılarak üretilen patatesler, hem iç piyasada hem de Azerbaycan ve Türkmenistan başta olmak üzere yurt dışı pazarında alıcı buluyor. Yaklaşık 3 bin dekar alanda patates üretimi yapan üreticiler, bu yıl 15 bin tonluk rekolte bekliyor.

Başdirek Mahallesi Muhtarı ve üretici Orhan Gökçe, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, on yıldır sürdürdüğü patates üretiminde hem iç piyasaya hem de yurt dışına ürün gönderdiklerini söyledi.

Yaklaşık 3 bin dekar alanda patates üretimi yaptıklarını, Başdirek Palanga Mahallesi'nde Türkiye'nin en kaliteli patateslerinin yetiştiğini belirten Gökçe, "Selanik tohumu olarak aşağı yukarı 10 yıldan beri bu sahada tohum üretiyoruz. Yerli ve milli çeşitlerimiz de mevcuttur, ithal tohumu da yetiştiriyoruz. Sahamız aşağı yukarı 3 bin dekar. Bu yılki tahmini rekolte beklentimiz 15 bin ton kadar" dedi.

"Üretime günümüz şartlarında elimizden geldiği kadar devam edeceğiz"

Ürettikleri patateslerin genelde yurt dışına gönderildiğini aktaran Gökçe, "Özellikle Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelere ihracatımız mevcuttur. İhracatçı bir firmayız Selanik tohumu olarak. Ürettiğimiz sofralık patateslerimiz de var, onlar da iç piyasada aynı şekilde kullanılıyor. Ama ağırlığımız tohum olarak hem iç piyasada hem dış piyasada söz sahibi bir firmayız" diye konuştu.

Muhtar Gökçe, hasada yaklaşık 20 gün önce başladıklarını, ürün veriminden memnun olduklarını dile getirerek, "Her ne kadar zorluklar olsa da üretime günümüz şartlarında elimizden geldiği kadar devam edeceğiz. Çünkü üretmeyen toplumlar her zaman için tükenmeye mahkumdur. Biz de bunu bilerek, elimizden geldiği kadar bu sektörde lider firma olarak, üretici bir firma olarak üretime devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

6 aylık raf ömrüyle organik patatesle fark yarattı

Darende'de patatesi depolama şansları olmadığından ürünleri Niğde'de bulunan depolarına gönderdiklerini belirten Gökçe, şu bilgileri verdi:

"Bizim ana depolarımız Niğde'de. Burada herhangi bir depolama ya da muhafaza şansımız olmadığı için ana depolarımız orada. Günlük aşağı yukarı buradan 10 ila 15 tır arası mal gönderiyoruz. O tırlarla ana depomuza sevk ediyoruz. Depomuzda eleme, boylama ve tohumlama bölümlerimiz var. Biz aynı zamanda kısım kısım ektiğimiz alan içerisinde hem tohum çeşitliliğinde deneme yapıyoruz hem de tamamen belli bir kısımda organik üretim yapıyoruz. Kimyasal ilaç ya da herhangi bir gübre kullanmıyoruz birçok alanda. Örnek olarak, bu sene 3 bin dekar ekili alanımız var ama bunun 500 dekarını tamamen organik yapıyoruz. Organikte de Türkiye'de iyi bir noktadayız, iyi bir yerdeyiz. Toprak kalitemiz, rakımın yüksek olmasından dolayı çok çok üst seviyede bir kaliteye sahip. Patatesimizin raf ömrü kimyasal ya da ilaç kullanmadığımız için en az 6-6,5 ay. Zaten depolardaki muhafaza sebeplerimizin en büyük etkeni, ilaç ya da gübre kullanmamamız. Bu da haliyle bizi organik üretici konumuna getirdi. Organik ürettiğimiz için de gönül rahatlığıyla iç piyasada da malımız çabucak satılıyor, dış piyasada da malımız çabucak satılıyor."

Kaynak: ANKA / Yerel
