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Çorum Kızılay Şubesi Filistin'e Yardım Gönderdi

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Çorum Kızılay Şubesi, Filistin halkına abulans ve tıbbi yardım gönderme seferberliği başlattı. Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu ÇEDES Projesi kapsamında veliler, öğretmenler, öğrenciler ve duyarlı vatandaşlar da yardım kampanyasına katıldı. Toplanan yardımlar Sungurlu Kızılay Şubesine teslim edildi.

Çorum Kızılay Şubesinin başlatmış olduğu Filistin halkına abulans ve tıbbi yardım gönderme seferberliğine katılan Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu ÇEDES Projesi kapsamında veliler, öğretmenler, öğrenciler ve duyarlı vatandaşların desteği ile yardım kampanyasına katıldı. Toplanan yardımlar Sungurlu Kızılay Şubesine makbuz karşılığında teslim edildi.

Okul Müdürü Erdal Ekin yaptığı açıklamada, "Çanakkale savaşında ve Kurtuluş savaşında Filistinli, Kudüslü Gazzeli kardeşlerimiz ümmet bilincinin gereği olarak canlarını feda edip, mallarıyla bizlere nasıl destek verdiler ise aynı bilinç ile şimdi sıra Türkiye'de bizlerde. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir, Filistin; Abdülhamit Han'ın bizlere emanetidir. İlk kıblemiz Mescidi Aksa İşgal altında, Din kardeşlerimiz zulüm altında iken onların yanında olmak dini bir sorumluluktur" açıklamasında bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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