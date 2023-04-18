Çorlu Belediyesi, Ramazan'ın Son İftarını Cumhuriyet Meydanı'nda Verdi

Çorlu Belediyesi, Ramazan ayının son iftar programını Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Programa, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katıldı.

Çorlu Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca farklı adreslerde düzenlenen iftar yemeklerinin sonuncusu Cumhuriyet Meydanı'nda Belediye binası önünde yapıldı.

5 bini aşkın yurttaşın bir araya geldiği iftar yemeğine; CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP İl Başkanı Volkan Nallar, CHP Çorlu İlçe Başkanı Cüneyt Akar, İyi Parti İlçe Başkanı Akın Yılmaz, Saadet Partisi İlçe Başkanı Aytuğ Aslan, Deva Partisi İlçe Başkanı Ömer Dündar, CHP Tekirdağ Milletvekili adayları Nurten Yontar, Mustafa Ülkem Uruk ve Sema Kırkoyun Kinet, İyi Parti Tekirdağ Milletvekili adayı Zeki Uzun, Bağımsız Tekirdağ Milletvekili adayı Ali Çavuş, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi partilerin yöneticileri, sivil toplum örgüt temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Çorlu'nun 26 mahallesinde düzenlenen iftar organizasyonlarında 30 bini aşkın kişinin bir araya geldiğini belirten Başkan Sarıkurt yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu akşam özel bir gece. Kadir Gecesi'ni idrak ettiğimiz bu gece iftar sofralarında kıymetli vatandaşlarımız ile buluşmaktan dolayı oldukça mutluyum. Belediye aşevimizde hazırladığımız iftar yemeklerimizi 26 mahallemizde düzenledik ve 30 bini aşkın vatandaşımızla bir araya gelme imkanı bulduk. Ramazan ayının ilk gününden bu yana yemeklerin hazırlanmasında, sofraların kurulmasında, yemeklerin dağıtımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Nice huzur ve mutluluk dolu iftarlarda yeniden bir araya gelmek dileğiyle; tuttuğunuz oruçlar kabul, Ramazan Bayramı'nızı kutlu olsun."

Tasavvuf müziği dinletileri ile başlayan Kadir Gecesi etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ramazan ayının son iftar yemeği, jonglör gösterisi, gölge oyunu ve palyaço oyunu ile sona erdi.