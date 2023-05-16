Çocuklarının bakmadığı yaşlı kadını çadırda da barındırmıyorlar Adana'da kocası 3 yıl önce kalp krizi geçiren, tek oğlu da 2 yıl önce cezaevine giren yaşlı kadına 7 kızı bakmayınca iki torunu ve bir engelli kızıyla çardırda yaşamak zorunda kaldı Apartman sakinlerinin şikayet etmeleri...

Çocuklarının bakmadığı yaşlı kadını çadırda da barındırmıyorlar

Adana'da kocası 3 yıl önce kalp krizi geçiren, tek oğlu da 2 yıl önce cezaevine giren yaşlı kadına 7 kızı bakmayınca iki torunu ve bir engelli kızıyla çardırda yaşamak zorunda kaldı

Apartman sakinlerinin şikayet etmeleri üzerine Sarıçam Belediyesine bağlı ekiplerin çadırın kaldırılmasını istediği iddia edildi

ADANA - Adana'da kocası 3 yıl önce kalp krizi geçiren, tek oğlu da 2 yıl önce cezaevine giren yaşlı kadına 7 kızı bakmayınca iki torunu ve bir engelli kızıyla çadırda yaşamak zorunda kaldı. Bölgedeki apartman sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekiplerinin yaşlı kadının çadırını kaldırmasının istediği ileri sürüldü.

Sarıçam ilçesinde ikamet eden Gülpınar Uygaç 43 yıl önce İsmail Uygaç ile evlendi. Bu evlilikten 1'i erkek 9 çocuğu oldu. Uygaç 7 kızını büyütüp evlendirdi. Ancak 3 yıl önce kocası kalp krizi geçirince oğlu, iki torunu ve engelli kızıyla birlikte yaşamaya başladı. 2 yıl önce de oğlu bir suç işlediği için cezaevine girdi. Yaşlı kadın oğlu da cezaevine girince kendisi de çalışamayınca oturduğu evden çıkartıldı. Bunun üzerine Sarıçam'ın Gültepe Mahallesi'nde çadırda yaşamaya başladı. Bu süreçte yaşlı kadına 7'i kızı da el uzatmadı. İki torunu ve engelli kızıyla çadırda yaşam mücadelesi veren yaşlı kadını çadırda da barındırmadılar. Apartman sakinlerinin şikayet etmeleri üzerine Sarıçam Belediyesi ekiplerinin çadırın kaldırılmasını istediği iddia edildi.

Gidecek bir yeri olmadığını, kendisini görüp acıyan vatandaşların verdiği yiyeceklerle hayatta kaldığını belirten 63 yaşındaki Gülpınar Uygaç,"Ben 7 kızımı büyütüp gelin ettim. Ancak kocam öldü, oğlum cezaevine girdi. Biri bana yardım etmedi. Ben onları ne güçlüklerle büyütüp bugünlere getirdim ama onlar bana bakmıyor. Bu beni çok üzüyor ama elden bir şey gelmiyor. Şimdi bir de belediye geldi çadırı kaldır diyor. Ben ne yapacağım nereye gidebilirim" dedi.