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Çocuk akademisi yaz dönemi başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çocuk akademisi yaz dönemi başladı

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi okulların kapanmasıyla birlikte Yaz Dönemi etkinliklerine başladı.

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi okulların kapanmasıyla birlikte Yaz Dönemi etkinliklerine başladı.

Açılış programına katılan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akademinin çocukların gelişiminde ve sosyalleşmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Çocukların eğitimlerine katkı sağlamak, donanımlı ve rasyonel bir gelecek hazırlayabilmeleri için tüm imkanlarla yanlarında olduklarını ifade eden Alemdar, Yaz dönemini daha verimli geçirebilmeleri adına Çocuk Akademisi bünyesinde kütüphane, atölyeler, görsel ve sanatsal etkinliklerle bir arada olunacağını dile getirdi. Alemdar çocuklara ve eğitmenlere Yaz döneminde başarılar dileyerek miniklere ilk hediyesini takdim etti. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yusuf Alemdar Çocuk Yerel Haberler

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