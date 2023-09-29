Çıldır Müftülüğü'nden Mevlid-i Nebi programı

2023 Yılı Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İlçe Müftülüğü ve Çıldır Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu işbirliğiyle konferans gerçekleştirildi.

2023 Yılı Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İlçe Müftülüğü ve Çıldır Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu işbirliğiyle konferans gerçekleştirildi.

Program Kur'an tilaveti, saygı duruşu ve istiklal marşı, İlçe müftüsü Abdullah Doğan'ın açış konuşmalarıyla başladı.

Programda İlçe müftülüğünün lise ve ortaokul kategorisinde düzenlemiş olduğu "Peygamberimize Mektup" yarışmasının birincileri mektuplarını okudu. Sonrasında İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin rol aldığı ve izleyenleri duygulandırıp beğenilerini toplayan "Peygamberi rüyasında Görmek İsteyen Genç" isimli tiyatro sahnelendi.

Proğamın konuşmacı konuğu Ardahan İl Müftüsü sayın Adem Karadeniz, "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferanslarını icra ettiler. Müftü Karadeniz, "Aslında imam Hatip öğrencilerimizin gösterileri günümüzde Allah'a nasıl güzel bir kul olabilirim, Efendimiz (sav)'e nasıl layık bir ümmet olabilirim ve yaşayabilirim sorularına karşılık bizlere sunmuş oldukları gösterileri ile en iyi şekilde ifade ettiler. Şunu asla unutmayalım ki rehberimiz Kur'an ve Sünnet olursa yolumuzu hiçbir zaman şaşırmayız" ifadelerine yer verdi.

Konferansın ardından mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Kaymakam Vekili Yunus Emre Fırat, İl Müftüsü Adem Karadeniz, İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - ARDAHAN