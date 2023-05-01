Çıldır Kaymakamı İpek görevine başladı

Çıldır Kaymakamı Muhammet Enes İpek Adıyaman'daki görevini tamamlayarak Çıldır'a döndü.

Kaymakam M.Enes İpek depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da görevini tamamladı ve Çıldır'da yeniden göreve başladı.

Kaymakam İpek, Çıldır İlçe Müftüsü Abdullah Doğan ile birlikte ilk olarak Yukarı Canbaz köyü halkından askerlik görevini yaparken vefat eden Ümit Kadir Gökçek'in ailesini ziyaret etti. Kaymakam M.Enes İpek vefat eden askerin ailesine Allah'tan rahmet ve sabırlar diledi. - ARDAHAN