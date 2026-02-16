CHP İstanbul Milletvekili Enginyurt Çorum'da Konuştu: "Biri Çıkıyor 'Emekliler Ölmüyor. Uzun Yaşıyorlar' Diyor"

Erkan Karaca

(ÇORUM) - CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt,"birilerinin 'Emekliler ölmüyor, uzun yaşıyorlar' dediğini" ifade ederek, "Adamlar çok bozulmuş bu işe. Yahu Allah'tan korkun, emekliye vereceğiniz 60 milyardı 1 yılda. Emeklisine 'Çok yaşıyorsun' diye 60 milyar vermeyenler bir ayda 454 milyar faize verdiler. AK Partili emekliye de soruyorum, MHP'li emekliye de soruyorum, CHP'lisine, partili, partisiz bütün emekliye soruyorum; bu durumdan memnun musunuz?" dedi.

Enginyurt, CHP Osmancık İlçe Başkanlığı'nın Koyunbaba Köprübaşı mevkisinde bulunan hizmet binasının açılış törene katıldı.

Enginyurt, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, gençlerin, kadınların zor günler yaşadığını belirterek, "Şu an bizi koruyan polislerimiz bile en zor günlerini yaşıyorlar. Mobbing uygulanıyor. İntihar ediyorlar. Maaşları yetmiyor. İki kere şarka gönderiliyorlar. Herkes zulüm üstüne zulüm yaşıyor" dedi.

Osmancık'ın çeltikte adeta bir ihanetle karşı karşıya kaldığını söyleyen Enginyurt, fiyatların uzun süre açıklanmaması üzerine tüccarın 40 liradan çeltik almak zorunda kaldığını anlattı. Enginyurt, "TMO adeta çiftçiye küfredercesine 32 lira fiyat verdi. Hem çiftçi battı hem tüccar battı. İşte bu iktidar çiftçinin de esnafın da köylünün de düşmanı" diye konuştu.

Enginyurt, en düşük emekli aylığının yaklaşık bin lira artışla 20 bin liraya çıkarıldığını, emeklilere "gariban" denilerek adeta hakaret edildiğini ifade etti. Enginyurt, şöyle devam etti:

"Biz de diyoruz ki 'Ey iktidar, yakarsa dünyayı garipler yakar'. Bir tanesi çıkmış hemen şurada Çankırı'da amigo Muhammed var, diyor ki 'Gabar'da petrol bulduk, sabredin emekli. Sabrettiğinizde oradan artan petrolle siz zenginleşeceksiniz'. Yahu Allah'tan korkun. Gabar'da petrol buldukça mazota da zam yapıyorsunuz benzine de. Bulmayın da zam da yapmayın."

Biri çıkıyor 'Emekliler ölmüyor' diyor. Aynen böyle diyor. 'Uzun yaşıyorlar' diyor. Niye uzun yaşıyorsanız? Adamlar çok bozulmuş bu işe. Yaşı 78'e çıkmış, onun için onun için para yetişmiyormuş. Yahu Allah'tan korkun, emekliye vereceğiniz 60 milyardı 1 yılda. Sadece ocak ayında faize 454 milyar verdiler. Emeklisine 'Çok yaşıyorsun' diye 60 milyar vermeyenler bir ayda 454 milyar faize verdiler. AK Partili emekliye de soruyorum, MHP'li emekliye de soruyorum, CHP'lisine, partili, partisiz bütün emekliye soruyorum; bu durumdan memnun musunuz? İşte sizi buna mahkum edenler sarayda manda yoğurdu yiyor, kestane balı yiyor, Medine hurmasıyla besleniyor. Size de diyor ki 'Çok yaşamayın'. Ey Recep Tayyip Erdoğan, biz bu ülkenin insanları seni sandığa gömene kadar yaşayacağız.

"Sarayda Ekrem ağrıları nedeniyle uykuları kaçıyor"

Son günlerde cesarete geldi. Bizi tehdit etmeye başladı. En son Özgür Özel'i tehdit ederken 'Siz daha neler göreceksiniz, neler' diyor. 'Siz benim ne yaptığımı göreceksiniz. Unutamayacağın şeyler yaşatacağım sana Özgür' diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanına Özgür diye hitap ediyor ve diyor ki 'Unutamayacağınız şeyler yaşatacağım'. Bende sayın genel başkanımın yanında duran, cesur bir şekilde onun arkasında ve yanında giden bir milletvekili olarak diyorum ki ey Recep Tayyip Erdoğan, ne yaşatacaksan yaşat, senden korkan, bir adım geri atan namerttir. Her gün tehdit, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarını hapse atmış, yetmiyor hanımıyla uğraşıyor. Yetmiyor babasıyla uğraşıyor. Yetmiyor kayınçolarıyla uğraşıyor. Niye? Sarayda Ekrem ağrıları sebebiyle uykusuz geceler geçiriyor, uyuyamıyor. Uyuyamadıkça da ne yaparım diye düşünüyor. En son bula bula İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını aldı geldi Adalet Bakanı yaptı. Neymiş bu adalet bakanı gelince CHP neler yaşayacakmış neler?

"CHP'nin oyuyla seçilip saraylarda olan namerttir"

Bir kere de Osmancık'tan haykırayım, CHP'nin oylarıyla seçilip de başka kapılarda, saraylarda yaltak olanlar namerttir, hırsızdır. Öyle yağma yok. Hizmet edeceğim diye milletten oy aldın, Erdoğan'a bir ton laf söyledin, AK Partililere bir ton laf söyledin. Bu millet seni hizmet et diye seçti, CHP'nin oyuyla seçil de başka kapılara yaltaklık yap diye göndermedi.

Hele bir de Bilal Erdoğan diye bir çocuk çıktı. 'Ağabey evlenmezseniz olmaz' diyor. Evlenelim de Bilal neyle evlensinler? Osmancık'ta bir düğün salonu 100 bin lira, altının gramı olmuş 12 bin lira, mobilya, televizyon, buzdolabı, neyle evlensinler? 3 çocuk yapın diyor bir de. 3 çocuk falan yapmayın. Gençlere tavsiyem; evlenin ama vatana, millete, devlete, bayrağa, Allah'a ve Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır evlatlar kazandırın.

Geçen bir tanesi de 'Evlenmeyene iş vermeyelim' diyor. Mustafa Destici adı. Kızını TBMM'de işe soktu, torpille diyor ki 'Evlenmeyene iş vermeyelim'. Yahu işi olmayan nasıl evlenecek? İşi olmayana kim kız veriyor? Yani bizimle dalga geçen bir iktidar var. Sizinle dalga geçen bir iktidar var.

"Erdoğan'ı yemeyeceğiz, yamyam değiliz, reisinizi sandıkta yeneceğiz"

Derdimizin adı halk, derdimizin adı millet ama maalesef bakıyoruz ki birileri hala şöyle diyor; 'Ya tamam da reis giderse bunlar nasıl yönetecek?' Nasıl yöneteceğiz biliyor musunuz? Hırsızın, namussuzun, şerefsizin hepsinden hesap sorarak yöneteceğiz. Osmancık'taki 5'li çeteye son vereceğiz. Osmancık'ta da 5'li çete var. Bir bakın daha düne kadar sizden harçlık alanlar, evine ekmek götüremeyenler, Osmancık'ın en zengini oldular. En lüks arabayla geziyorlar. Nerden buldular bu parayı? Ne iş yaptılar da buldular bu parayı? Sen partiye oy ver, o zengin olmaya devam etsin. Sonra diyor ki 'Reisi yedirmeyiz. Soğan ekmek yeriz reisi yedirmeyiz'. Hayırdır oğlum, biz yamyam mıyız? Niye yiyelim reisinizi? Biz reisinizi yemeyeceğiz. Biz reisinizi sandıkta yeneceğiz Allah'ın izniyle."