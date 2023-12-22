CHP Genel Başkanı Özel: "Muhalefete muhalefet yapmayız"

NEVŞEHİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 104. yılı kutlama programı çıkışında, gazetecilerin sorularını cevapladı. "Meral Akşener'in savaş ilanını nasıl değerlendiriyorsunuz" şeklindeki bir soruya Özel, "Bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır. Muhalefete muhalefet yapmayız. Muhalefet partileri ile tartışmayız" diye cevap verdi.

Özgür Özel bir gazetecinin Can Atalay hakkında verilen ikinci kararda '13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle' ifadesi vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna, "Şimdi dün verilen karar çok dikkatli okunduğunda şunu fark etmek gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nde karar üç karşı oya karşı oy çokluğu ile alındığı halde uygulanması için yollanıldığı mahkemeye oybirliği ile gönderiliyor. Yani Anayasa Mahkemesi karar ne olursa olsun mutlaka uygulanmalı. Buradan sonra bu kararı uygulamamak Anayasayı tanımazlıktır. Bu kararı uygulamayanlar kendi varlıklarını inkar ediyorlar. Çünkü adı ne olursa olsun, cumhuriyet savcısı, Yargıtay üyesi, Anayasa Mahkemesi üyesi, Danıştay üyesi, milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı, Meclis başkanı hepimiz yetkilerimizi Anayasa'dan alıyoruz. Anayasayı tanımayan devleti tanımaz. Devleti tanımayan bu ülkeye en büyük kötülüğü yapar. Bu yüzden bugüne kadar çok eksik yapıldı ama bu karardan sonra hataya direnmek ülkeyi felakete götürür. Bu konudaki duruşumuz, görüşümüz nettir değişmez" şeklinde cevap verdi.

Gazetecilerin "AK Parti'de İstanbul ve Ankara için aday arayışı devam ediyor. Mansur Bey ve Ekrem Bey'in rakipleri henüz belli olmadı. Bir de sizin adaylarınız İzmir ve Aydın'da da bekleniyor. Bunlar gündeme ne zaman gelir" sorusuna ise Özel, İstanbul ve Ankara adaylarını açıkladıklarını söyleyerek, "Bütün Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın onların karşısına bir aday çıkarıp çıkarmayacağını, onun aday arayışını izliyor. Hepiniz biliyorsunuz bütün Ankara konuşuyor. Birinin karşısına 15 kişi, birinin karşısına 12 kişiyi ölçtürdüler. Karşısına koyacak aday bulamıyorlar. Bu üzülecek bir durum değil. Bu bizim için övünülecek bir durum. Cumhurbaşkanı da bununla gurur duysun. Geçmişte şunu hatırlıyorum 'ey Cumhuriyet Halk Partisi adayınız kim' diye. Ben seslenmeyeceğim 'ey Recep Tayyip Erdoğan adayınız kim' diye. Hiç üzülme Recep Tayyip Erdoğan bu övünülecek bir şey karşısına rakip çıkaramayacağın kadar bu şehri iyi yönetiyoruz. Sadece İstanbul'u, Ankara'yı değil, elimizdeki diğer şehirleri de güzel yönetiyoruz. Halkın memnuniyetini anketler ile ölçüyoruz. Halkın gönlünde olan bizim de gönlümüzde. Önümüzdeki hafta ve devam eden haftalarda peyderpey açıklayacağız. Bakın başka yerlerde yaprak kıpırdamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi her parti meclisi toplantısında beş gün arayla yedi gün arayla 150 aday açıklıyor. Adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. İyi yönetiyoruz, iyi yönetmeye devam edeceğiz. 31 Mart'tan sonra bütün Türkiye'ye bundan beş yıl önce baharı getirmiştik, bundan sonra yazı getireceğiz" dedi.

Gazetecilerin, "Meral Akşener'in savaş ilanını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna da Özel, "Buradan sürekli siyasette bir gerilim bekleyenlere ve Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetle kavga etsin isteyenlere şunu söyleyeceğim. Bizim anlayışımızda muhalefet iktidara karşı yapılır. Muhalefete muhalefet yapmayız. Muhalefet partileri ile tartışmayız. Buradan barışın başkentinden bütün muhalefete ve muhalefet partilerine, İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'deki iyi insanlara şunu söylüyorum. Biz Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkese barış ilan ediyoruz" diye cevap verdi.