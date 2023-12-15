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Çevre Bakanlığı, 3 Boyutlu Şehir Modelleri Üretimi Projesini Hayata Geçiriyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3 boyutlu şehir modellerinin üretilmesinde katkı sağlayacak '3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje ile şehirlerin dijital ikizlerinin çıkarıldığını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, 'Projesini tamamladığımız illerde, yılbaşından itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacağız' dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şehirlerin dijital ikizlerini çıkardıklarını belirterek, böylece yapılarla ilgili doğru ve güvenilir bilgiye ulaşımı kolaylaştırdıklarını belirtti.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 Boyutlu Şehir Modelleri ile şehirlerimizin dijital ikizlerini çıkarıyor; vatandaşlarımızın, yapılarla ilgili doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen '3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi' ile; deprem, sel ve heyelan gibi afetlerin sonrasında arama kurtarma ve hasar tespitini, yeni şehirleşme çalışmalarını, mevcut yapı stokunun tespiti ve takibini; tapu, kadastro, adres, 3 boyutlu bina verilerinin üretilerek belediye ve diğer kamu kurumlarının verileriyle entegre edilmesini, enerji potansiyeli tahmini ile gürültü emisyonu tahminlerini yapabileceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızın parsel sorgu uygulamasında yapıyla ilgili bilgiye erişebilmelerini de sağlayacağız. Projesini tamamladığımız illerde, yılbaşından itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Deprem Çevre Yerel Teknoloji Politika Güncel Haberler

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