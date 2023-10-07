Çermik Kaymakamından Kıbrıs gazisine anlamlı ziyaret

Diyarbakır'ın Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz, Kıbrıs Gazisi Enüş Küçükdal ve ailesini ziyaret etti.

Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz, mahalle ziyaretleri çerçevesinde gitmiş olduğu Akkoyunlu Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Enüş Küçükdal ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Yılmaz'a İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Talip Kahraman eşlik etti.

Küçükdal ve ailesi ile sohbet eden Kaymakam Yılmaz, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet borçluyuz. Aziz vatanın toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız" dedi. - DİYARBAKIR