Çerkezköy'de İhtiyaç Sahibi Yurttaşlara Sıcak Yemek Dağıtımı Devam Ediyor

Çerkezköy Belediyesi, kent genelinde bakıma muhtaç, yaşlı, yalnız yaşayan ve engelli yurttaşlara haftanın 6 günü ücretsiz sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.

Çerkezköy Belediyesi, kent genelinde bakıma muhtaç, yaşlı, yalnız yaşayan ve engelli yurttaşlara haftanın 6 günü ücretsiz sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.

2023 yılı itibarıyla ilçe genelinde ihtiyaç sahibi yurttaşlara sıcak yemek dağıtımının tekrar başladığını belirten Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Haftanın 6 günü 13.00 ile 15.00 saatleri arasında 3 çeşit sıcak yemeği bakıma muhtaç, engelli, yaşlı, yalnız yaşayan ve maddi durumu kötü olan vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

Yurttaşlar, kendileri veya komşularının Çerkezköy Belediyesi İletişim Merkezi'ne giderek ya da telefon ile başvurmalarının ardından uygun bulunmaları durumunda hizmetten yararlanabilecek.