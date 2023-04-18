Çerkezköy Belediyesi, 'Komşu Paket' Dağıtımlarına Devam Ediyor

Çerkezköy Belediyesi tarafından Ramazan ayında kentte ikamet eden dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara, hayırseverlerin katkıları ve Belediye'nin öz kaynakları ile temin edilen erzak paketlerinin dağıtımına devam ediliyor.

Çerkezköy Belediyesi tarafından Ramazan ayında kentte ikamet eden dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara, hayırseverlerin katkıları ve Belediye'nin öz kaynakları ile temin edilen erzak paketlerinin dağıtımına devam ediliyor.

'Komşu Paket' kampanyasının bu yıl da gerçekleştirildiğini belirten Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, şunları kaydetti:

"Son yıllarda enflasyon ve hayat pahalılığı nedeni ile dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz zor günler geçiriyor. Bu süreçte işsiz kalan, ekonomik sıkıntı çeken, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlarımıza, hayırsever vatandaşlarımızın yardım elinin uzanabilmesi amacı ile Çerkezköy Belediyesi olarak Komşu Paket uygulamasını bu yıl da sürdürüyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız, komsupaket.cerkezkoy.bel.tr adresini tıklayarak, ihtiyaç sahibi komşularımız için anlaşmalı olduğumuz yerel market zincirlerinden, içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu 400 TL değerindeki Komşu Paketi satın alabilirler."

"VEREN EL, ALAN ELİ GÖRMÜYOR"

Herkesi kampanyaya desteğe çağıran Başkan Akay, "Veren elin, alan eli görmediği, komşularımızla dayanışma içinde olduğumuz bu günlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Sağlık, huzur ve barış içinde yaşayacağımız nice Ramazanlarda buluşmak dileğiyle tüm hayırseverlerimizi, sanayicilerimizi, esnafımızı Komşu Paket kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum" dedi.

DAĞITIMLAR DEVAM EDİYOR

Çerkezköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlilerince tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere erzak paketi dağıtımlarının Ramazan ayının ilk günü başlandığını anımsatan Akay, "Bugüne kadar yaklaşık 7 bin ailemize erzak paketlerini ulaştırdık. İnşallah bu erzak paketlerimiz dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin sıkıntılarını bir nebze olsun giderir" diye konuştu.