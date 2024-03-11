Üye Girişi
Haberler

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, organ bağışı ekibini ödüllendirdi

Güncelleme:

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi organ bağışı ekibini başarı belgesi ile ödüllendirdi. Vali Aktaş, organ bağışının önemine değinerek vatandaşları bağış yapmaya davet etti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale'yi organ bağışında Türkiye'nin en başarılı ili yapan ve organ bağışında Türkiye birincisi olan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi organ bağışı ekibini özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirdi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk ve beraberindeki heyet ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, Çanakkale'yi organ bağışında Türkiye birincisi yapan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Organ Bağışı koordinatörleri Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Azem Ülkü ile Hemşire Gönül Pınarcıoğlu, Yoğun Bakım Uzmanları Dr. Yasin Levent Uğur, Dr. Ferhan Demirer Aydemir ve Dr. Ayşen Erer'i başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Organ bağışının toplumdaki yeri ve önemine değinen Vali İlhami Aktaş, vatandaşları organ bağışı yapmaya davet etti.

Ziyarettn duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Vali Aktaş, tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi İlhami Aktaş Çanakkale Yerel Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Fatih Hatunoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Fatih Hatunoğlu kaç yaşında, nereli? Alphan Kolaşinliler kimdir? Memleket Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Alphan Kolaşinliler kaç yaşında, nereli? Mahmut Okudan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mahmut Okudan kaç yaşında, nereli? Mustafa Karaya kimdir? Memleket Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Mustafa Karakaya kaç yaşında, nereli? Ali Gülen kimdir? AK Parti Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Ali Gülen kaç yaşında, nereli? Yücel Evsen kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Yücel Evsen kaç yaşında, nereli? Ethem Uysal kimdir? Memleket Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ethem Uysal kaç yaşında, nereli? Durmuş Ali Gökçe kimdir? AK Parti Antalya-Elmalı Belediye Başkan adayı Ali Gökçe kaç yaşında, nereli? Gülderen Özafacan Zeğerek kimdir? Memleket Partisi İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Gülderen Özafacan Zeğerek kaç yaşında, nereli? Ali Açıkgöz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Ali Açıkgöz kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Artunca kimdir? Memleket Partisi İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Artunca kaç yaşında, nereli? Bekir Kıvrım kimdir? AK Parti Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Bekir Kıvrım kaç yaşında, nereli? Şevket Salman kimdir? Memleket Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Şevket Salman kaç yaşında, nereli? Yücel Sundur kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Yücel Sundur kaç yaşında, nereli? Ali Saip Erişen kimdir? Memleket Partisi İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Ali Saip Erişen kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title