Büyükşehir'den Kütüphaneler Haftası hediyesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir'den Kütüphaneler Haftası hediyesi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Büyükşehir'den Kütüphaneler Haftası hediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kütüphanesi 58. Kütüphane Haftası'nda hizmete açıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kütüphanesi 58. Kütüphane Haftası'nda hizmete açıldı.

Başkan Büyükkılıç, şehrin farklı noktalarında yeni kütüphaneler kazandırmaya devam ederken, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kütüphanesi hizmete girdi. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 58. Kütüphane Haftası'nda Kayserililere bu haftaya yakışır bir şekilde kütüphane hediye etti. Kütüphane, 10 bin basılı kitap, 26 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın, 300 kişi kapasiteli, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı ve ücretsiz internet hizmetleri ile Kayserililere hizmet vermeye başladı.

Mevlana Kütüphanesi, Ramazan ayı boyunca 9.00 ve 18.00 saatleri arasında okuyuculara hizmet verecek. - KAYSERİ

Büyükşehir'den Kütüphaneler Haftası hediyesi

Büyükşehir'den Kütüphaneler Haftası hediyesi

Büyükşehir'den Kütüphaneler Haftası hediyesi

Büyükşehir'den Kütüphaneler Haftası hediyesi

Büyükşehir'den Kütüphaneler Haftası hediyesi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, mevlana, Kayseri, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title