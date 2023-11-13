Bursa'nın zeytininde hasat vakti

Bursa'nın marka tarım ürünlerinden olan zeytinde hasat bereketi, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törenle başladı. Gemlik'te zeytin hasadına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarıma olan desteklerinin artarak devam edeceğini belirterek Zeytin Hali oluşumu konusunda da çalışmaların sürdüğünü müjdeledi.

Bursa'da kırsal kalkınmayı sağlanmak amacıyla kaliteli fide, fidan dağıtımı ve ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, zeytin hasadını Gemlik ilçesi Katırlı Mahallesi'nde başlattı. Program öncesi çiftçilerle sohbet eden Başkan Alinur Aktaş'a törende, Bursa Vali Vekili Mustafa Kılıç, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Bursa eski milletvekili Zafer Işık, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ercan Barutçuoğlu, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

"Bursa'nın yüksek potansiyelinin farkındayız"

Bursa'nın sahip olduğu verimli toprakları ve uygun iklimiyle ciddi tarım potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehirdeki toprakların yüzde 45'inin ormanlık alan, yüzde 34'ünün ise tarım alanı olduğunu belirtti. Dört mevsimi doya doya yaşayan Bursa'nın birçok üründe Türkiye'nin enleri arasında bulunduğunu ifade eden Başkan Alinur Aktaş, Bursa'daki tarım arazilerinin yüzde 11,90'lık kısmının zeytinliklerden oluştuğunu dile getirdi. Bursa'nın coğrafi işaret almış 30 ürününden bir tanesinin de Gemlik zeytini olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Marmara Bölgesi'nin zeytin plantasyonlarının yüzde 80'den fazlasını Gemlik çeşidi oluşturuyor. Bursa'mızın özellikle tarım alanındaki bu yüksek potansiyelinin farkındayız. Tarımı başlı başına bir konu başlığı olarak düşünüyoruz. 'Bu bizim işimiz değil' demiyoruz. Hem Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız, hem HAGEL hem de Tarım AŞ marifetiyle destekler vererek potansiyeli arttırmak istiyoruz. Verdiğimiz desteklerin faydasını da rakamlarda görüyoruz. 2017 senesinde Bursa'nın tarım ihracatı 184 milyon dolarken, geçen seneki tarım ihracatımız 569 milyon dolar. Bana göre daha işin başındayız. Kısa zamanda milyar doları yakalayabiliriz. Ancak babandan kalma usullerle tarım yapmayı da bırakmalıyız. Modern tarım tekniklerini kullanarak, günün şartlarına uygun hareket etmeliyiz. Kaliteli ürün üretmeliyiz ve kaliteli bir şekilde sunmalıyız. İnanıyorum ki tarımı Bursa'da daha değerli hale getireceğiz" dedi.

Tarıma destek devam edecek

'Tarımsal amaçlı tahmin ve erken uyarı meteoroloji istasyonu kurulumu projesi' hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, Bursa'da Gemlik, Mudanya, Orhangazi ve İznik ilçelerinin tarımsal üretiminin çoğunluğunu zeytinin oluşturduğunu söyledi. Zeytinliklerin en yoğun olduğu bu ilçelere 6 adet tarımsal amaçlı tahmin ve erken uyarı meteoroloji istasyonu kurduklarını açıklayan Başkan Aktaş, "Projeyle tarımsal üretimde verim artışı, insan sağlığı ve çevrenin korunması, işgücü tasarrufu, aşırı ilaç kullanımının önlenmesi, biyolojik dengenin korunması, ürün kalitesinin yükseltilmesi, zaman ve maddi kazanç sağlanmasını amaçlıyoruz. İstasyonların yapım ve kurulum işlemlerini Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdik ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün mevcut istasyon ağına dahil ettirdik. İstasyonlardan sıcaklık, yaprak ıslaklığı, hava nemi, yağış, toprak nemi, rüzgar hızı gibi veriler alınıyor ve mesajla ana sunuculara gönderiliyor. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilerin analizi ile belirlenen doğru ilaçlama zamanı, çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı üreticilere sms ile gönderiliyor. Tarıma olan desteklerimiz artarak devam edecek. Tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte destek vererek hareket ediyoruz" diye konuştu.

Zeytin hali müjdesi

Bursa'daki zeytin üretiminde, kalite ve ürün artışını sağlamak, pazarlama şartlarını iyileştirmek ve üreticimize destek olmak amacıyla 'Zeytin toplama örtüsü projesi'ni de hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aktaş, "Bu kapsamda 250 zeytin üreticimizin her birine 2 adet 6x8 ebatlarında olmak üzere toplamda 500 adet zeytin yaygı desteği sağlıyoruz. Lisanslı depo ve zeytin hali oluşumuyla alakalı müthiş bir proje hazırlıyoruz. Proje yapıldığında bölgeye gerçek manada hizmet edecektir. Gemlik zeytinini tüm Türkiye'ye ve dünyaya anlatmalıyız. Şuan planlama çalışmalarını yapıyoruz. Bittiğinde Gemlik adına çok önemli kazanım olacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Bursa Vali Vekili Mustafa Kılıç, tarıma ve üreticiye verdiği desteklerden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Tarihi 8 bin yıl öncesine kadar dayanan zeytinin, tüm medeniyetlerde bereket, barış, uzun ömür ve olgunluk değerlerini temsil ettiğini hatırlattı. Sağlık açısından da faydalı olan zeytine talebin giderek arttığını ifade eden Kılıç, "Zeytin, dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir üründür. Ülkemizdeki toplam zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 20'si Bursa'da gerçekleşiyor. Geçtiğimiz üretim sezonunda 187 bin 692 ton sofralık zeytin üretimiyle Bursa ikinci sırada yer almıştır. Bursa özelinde zeytin üretimi konusunda Gemlik ilk sırada yer almaktadır. Gemlik'le özdeşleşmiş Gemlik zeytini coğrafi işaret alarak tescil edilmiş, bunun yanında AB tarafından da bu yıl tescil edilmiştir. Üretim sezonunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ercan Barutçuoğlu ve Katırlı Mahalle Muhtarı Raşit Ertunç da çiftçiye ve üreticiye verdiği desteklerden dolayı Bursa Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından üreticilere zeytin toplama örtüsü dağıtıldı. Daha sonra zeytin deposunu gezerek çalışmalar hakkında kooperatif başkanından bilgi alan Başkan Aktaş ve beraberindekiler, zeytin bahçesine geçerek hasada katıldı. Ağaca çıkarak zeytin toplayan Başkan Aktaş, hasadın bereketli olmasını diledi. - BURSA